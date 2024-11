F1: É tetra! Verstappen é 5º e garante título em Las Vegas; Russell vence

O título na temporada 2024 é o quarto consecutivo de Max Verstappen. Ele já foi campeão em 2021, 2022 e 2023. Com a conquista, ele iguala Alain Prost e Sebastian Vettel. Apenas Michael Schumacher (7), Lewis Hamilton (7), e Juan Manuel Fangio (5) venceram o Mundial de Pilotos mais vezes.

A Fórmula 1 volta no próximo domingo (1), com o GP do Qatar, o penúltimo do ano. A próxima corrida, no Circuito Internacional de Lusail, começa às 13h (de Brasília).

George Russell, piloto da Mercedes, durante o GP de Las Vegas Imagem: CLIVE MASON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Como foi a corrida

Charles Leclerc roubou os holofotes na largada. Enquanto todos olhavam para a terceira fila, com Max Verstappen e Lando Norris - sem alterações -, o piloto da Ferrari foi o único a conseguir posições na primeira volta: largando em quarto, ele superou Pierre Gasly e o companheiro Carlos Sainz para assumir o segundo lugar.

Depois de ser pressionado pelas Ferrari nas voltas iniciais, George Russell sobrou. Ele abriu pouco mais de dez segundos de vantagem na primeira colocação antes da primeira rodada de paradas.