Tetra, Verstappen revela alívio: 'Aprendi muito e tive que manter a calma'

"Foi uma temporada longa. Claro que começando muito bem, parecia que iríamos dominar, e depois tivemos uma fase difícil. Mas a equipe continuou trabalhando em melhorias e conseguimos. Tenho orgulho de todos eles, pelo que eles fizeram por mim e estar aqui como um tetracampeão do mundo é algo que nunca pensei que seria possível. No momento, estou me sentindo aliviado, de certa forma, mas também muito orgulhoso."

Verstappen foi cumprimentado pelo rival Lando Norris, que fez uma corrida apagada, com a McLaren deixando a desejar em termos de ritmo, e foi o sexto.

"Max mereceu a vitória, ele pilotou melhor do que eu, mereceu mais do que qualquer um, Max não tem nenhum ponto fraco. Quando ele tem o melhor carro, ele domina, e quando ele não tem o melhor carro ele está sempre lá."

Verstappen foi o piloto mais jovem a estrear na F1, quando tinha apenas 17 anos. Desde a época do kart, ele já era cotado para ganhar vários campeonatos na principal categoria do automobilismo, mas disse que, quando estreou, não pensar em conquistar o tetra.

"Definitivamente, não imaginava. Só estava contente por estar na F1 e sonhava em vencer, em estar no pódio, as coisas normais e que já são muito difíceis de conquistar. E depois chegamos naquela fase difícil, em que a gente continuou tentando, e depois começamos bem com as novas regras. É incrível estar aqui como um tetracampeão."

A Fórmula 1 ainda tem duas etapas pela frente nos dois próximos finais de semana e a disputa está ficando apertada entre a McLaren e a Ferrari pelo mundial de construtores. A Ferrari conquistou um terceiro e quarto lugares em Las Vegas e agora está a 24 pontos da rival.