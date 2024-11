Como a dobradinha da Mercedes jogou a lógica no lixo no GP de Las Vegas

Mas não no mesmo nível da Mercedes. E o exemplo de Hamilton é até melhor do que o de Russell, que só teve que aguentar a pressão de Charles Leclerc no começo e depois pôde controlar seu ritmo e as temperaturas de seus pneus. "Foi um final de semana dos sonhos, não faço ideia de porque fomos tão rápidos", disse Russell após a vitória.

Hamilton não subia ao pódio desde o GP da Bélgica, outra corrida disputada no frio, em julho. Mas esse ritmo de corrida, ao contrário do que tinha acontecido em Spa-Francorchamps, não apareceu nos treinos livres. Quem tinha o melhor ritmo, de longe, eram as Ferrari, que começaram o GP indo para cima da Mercedes, mas cozinharam seus pneus em poucas voltas no começo da corrida, e só voltaram a ser um fator no final, com menos combustível.

Sainz e Leclerc cresceram nas últimas 15 voltas, passaram Verstappen, que tinha pneus mais usados, mas ficaram com a sensação de que poderiam ter feito mais. "Foi um choque o rendimento dos médios", reconheceu Sainz. "Eu esperava ter rendido melhor com eles, e eles acabaram depois de umas oito voltas. E depois eu não estava confortável com o carro em nenhum momento e foi uma questão de limitar os danos para nós."

Como Hamilton foi de 10º para segundo

Hamilton não ganhou nenhuma posição na largada, e se livrou de Hulkenberg nas primeiras voltas. Depois, foi atrás de Piastri. Mas sua corrida começou a ganhar vida quando os pilotos que estavam à sua frente começaram a sofrer com os pneus, foram para o box, e deixaram a pista livre para que ele fizesse seu ritmo.

O ritmo era rápido, o pneu não estava tendo a mesma granulação dos demais e, quando o heptacampeão voltou ao meio do pelotão, brigando com Norris e as Ferrari, ele tinha borracha mais fresca. Passou o piloto da McLaren e depois se aproveitou de um momento de confusão na Scuderia, que primeiro pediu para Sainz deixar Leclerc passar, depois pareceu desistir de chamar o espanhol para os boxes, e se livrou dos dois com um undercut, aproveitando a vantagem de fazer a parada antes para ter pista livre.