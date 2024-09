Aston Martin oficializa a contratação de Newey, o maior vencedor da F1

Mesmo em um papel de super consultor, sem a necessidade de estar presente no dia a dia da Red Bull nos últimos anos, ele é considerado fundamental para que a equipe tenha entendido logo de cara como trabalhar com o efeito solo no último regulamento da F1. Enquanto outras equipes com tantos recursos quanto a Red Bull, como Ferrari e Mercedes, perdiam tempo com a falta de estabilidade do carro e seus saltos, Newey anteviu estes problemas e guiou a Red Bull para decisões que fizeram com que eles fossem os únicos sem sofrer com esse tipo de problema, possibilitando um domínio que durou dois campeonatos, até que os rivais começassem a se encontrar.

Isso porque Newey já tinha trabalhado com carros com efeito solo. Na verdade, ele já trabalhou com um pouco de tudo em uma carreira que começou na equipe brasileira Copersucar, no início dos anos 1980.

Agora, Newey, que soma 12 títulos de construtores e 13 de pilotos, embarca para um projeto bastante ambicioso.

Como a Aston Martin conseguiu atrair Newey

Foram várias as oportunidades em que Lawrence Stroll mostrou que não estava para brincadeira após comprar o espólio da Force India em 2018. O bilionário, famoso por recuperar grandes marcas que estavam em dificuldades (mas no ramo da moda e não do automobilismo), primeiro tratou de cuidar da marca de sua equipe. Comprou ações também da Aston Martin e transformou a equipe de F1 no time da montadora britânica.

Foi como se a ex-Force India passasse por um banho de loja. Eles passaram a ter o motorhome mais refinado do paddock, e atraíram marcas de luxo como parceiras.