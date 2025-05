Um ano após tributo a Senna, Bortoleto não quer usar pintura especial na F1

Há mais ou menos um ano, lembro de estar no paddock da Fórmula 2 em Imola e ir cumprimentar Gabriel Bortoleto pela pole e me surpreender com o abraço apertado e emocionado do piloto brasileiro. No meio de um fim de semana de corrida às vezes você não se dá conta desses momentos, mas ele estava certo: em meio a inúmeras homenagens marcando os 30 anos do legado de Ayrton Senna, na pista em que ele sofreu o acidente fatal, um outro brasileiro fazia a pole. E mais: com um capacete que lembrava, e muito, o imortalizado por Ayrton.

Lembro também que, quando ele decidiu usar aquele capacete, a semelhança era tanta que teve quem achou que era responsabilidade demais. Bortoleto não venceu em Imola, a largada foi ruim, mas a torcida pediu e ele continuou com o capacete especial até o final, conquistando o título na última etapa.

Agora Bortoleto volta a Imola, mas sem pintura especial de capacete. O momento é outro, começando a carreira na F1 por uma equipe que está muito longe de poles ou grandes resultados. Ir ao Q2 seria bom, chegar no Q3 seria um feito.