Brasileiro líder da F3 vai embalado para rodada tripla e estreia em Mônaco

É um carro novo, talvez o acerto seja um pouco diferente do ano passado, mas segundo o time, para Mônaco eles sabem o que fazer. Acho que no ano do Bibi o carro não estava muito bom, e depois daquele ano parece que eles entenderam qual era a direção para tomar o carro.

Bibi, no caso, é Gabriel Bortoleto, que também começou a temporada em que foi campeão na F3, pela mesma equipe Trident, com duas vitórias e depois administrou a vantagem até o final do ano. De fato, Mônaco não foi um fim de semana bom para ele, que só voltaria ao pódio duas etapas depois.

Rafael Camara abre vantagem na liderança da F3 com vitória no Bahrein Imagem: Ferrari/Divulgação

Os cálculos mentais de Câmara do que pode dar errado em Mônaco continuam. "Vou ter que estar bastante focado, né? Porque qualquer erro ali acaba o final de semana praticamente, e também a gente é muito limitado em relação às voltas. Porque provavelmente vai ter uma bandeira vermelha no treino, e aí a gente vai dar duas voltas antes do quali, e nessas duas voltas eu tenho que aprender a pista."

Problemas com as largadas ficaram para trás

Outro ponto de atenção para o piloto de 20 anos é a largada. No final de semana da Fórmula 3, são disputadas duas corridas, sendo que, em uma delas, as 12 primeiras posições são invertidas em relação à classificação. Ou seja, como ele foi pole na Austrália e no Bahrein, largou em 12º nas corridas curtas de ambos os GPs. E largou mal em ambos os casos.