GP da Emilia Romagna: datas, horários e tudo sobre a 7ª etapa da F1 em 2024

DRS - 1 zona

Detecção antes da curva 16 e ativação na reta principal

Pneus disponíveis: C4 (duros), C5 (médios) e C6 (macios)

Características da pista de Imola

É um traçado em que a precisão do piloto é muito importante, nas linhas e nas freadas, já que é um circuito bastante estreito e sem muito espaço para erros, ainda mais agora que mais britas foram instaladas nas áreas de escape, substituindo asfalto. A classificação também promete ser importante justamente por isso: é difícil encontrar um espaço para passar na corrida.

O circuito se tornou mais rápido com as últimas reformas, embora seja considerada uma pista de média velocidade no geral. Em comparação com ao traçado que estava no calendário até 2006, a Variante Bassa foi removida, fazendo com um longo trecho, da curva Rivazza à Tamburello, seja feito de pé embaixo.

Pilotos e equipes estarão de olho no tempo neste fim de semana, já que há previsão de chuva em algum momento em todos os dias. Nos últimos dois anos, choveu em Imola e ficou claro que o asfalto demora para secar. Principalmente se as temperaturas estiverem mais baixas. Apesar da corrida ser em maio desta vez, em teoria é mais quente que abril, a previsão é de que os termômetros não passem dos 22ºC neste fim de semana.