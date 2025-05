Como Colapinto encara 'teste' de 5 GPs e a reação sem surpresa de ex-Alpine

O argentino Franco Colapinto volta ao grid da Fórmula 1 neste fim de semana na primeira das cinco provas que tem como titular até a Alpine reavaliar a situação e decidir se ele continua, se o ex-dono da vaga, Jack Doohan, volta, ou se será necessário procurar outra solução. Uma situação inusitada que ele prefere tentar ignorar e que não surpreende que passou pelo time francês nos últimos anos.

"Infelizmente não é nenhuma surpresa considerando algumas das decisões que a equipe tomou recentemente", disse Esteban Ocon, que ficou de fora do que seria sua corrida de despedida da Alpine, no GP de Abu Dhabi do ano passado, oficialmente porque a equipe sentiu que ele não estava se esforçando pelo time estar lutando contra a Haas, sua atual equipe, no mundial de construtores naqueles GPs finais.

"Obviamente, é triste pelo Jack. Tenho certeza de que ele voltará à F1. Ele mostrou alguns momentos realmente fortes este ano, nos quais se classificou super bem e foi super rápido no carro, o que foi bom de ver. Por outro lado, o Franco também merecia estar na F1. Ano passado ele mostrou coisas ótimas com o carro da Williams. Infelizmente não há carros suficientes no grid para acomodar todos os talentos que existem por aí. Mas estou feliz onde estou."