Porto gastou mais de R$ 25 milhões com goleiro brasileiro que nunca jogou

A auditoria forense divulgada nesta semana pela nova presidência do Porto revelou diversas irregularidades e polêmicas na antiga gestão do presidente Pinto da Costa, que ficou mais de 40 anos no poder (1982-2024). Entre os casos mais gritantes, destaque para os recorrentes negócios (compras, vendas e empréstimos) com o coirmão Portimonense, sobretudo envolvendo um goleiro brasileiro.

No documento com mais de 390 páginas que detalhou somente as movimentações das últimas dez temporadas, ficou comprovado que o clube português, agora no comando do ex-treinador André Villas-Boas, já desembolsou, sem contar salários e luvas, pelo menos 4 milhões de euros (R$ 25 milhões, na cotação atual) com Samuel Portugal, revelado pelo Coritiba e com passagens por Portuguesa, Água Santa e Anápolis.

Samuel chegou ao Porto no segundo semestre de 2022, inicialmente a troco de 1 milhão de euros por 20% dos direitos econômicos. Nos meses seguintes, os dragões pagaram mais 1.5 milhão de euros por 35% e, depois, outra parcela igual de 1.5 milhão de euros por mais 35%. No total, adquiriram 90% do jogador.