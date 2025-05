São Paulo não descarta venda de Pablo Maia no meio do ano para cumprir meta

Recuperado de lesão no tornozelo direito, Pablo Maia voltou a defender o São Paulo no Choque-Rei contra o Palmeiras. O jogador entrou em campo aos 30 minutos do segundo tempo após dois meses e meio afastado.

A recuperação de Pablo Maia surpreendeu o departamento médico do São Paulo. O volante se lesionou no final de fevereiro e a expectativa era de que voltasse a jogar apenas no segundo semestre. No entanto, o trabalho bem realizado no processo fez com que o jogador conseguisse antecipar seu retorno, como detalhou o diretor de futebol do Tricolor, Carlos Belmonte, em entrevista ao Zona Mista do Hernan, programa do Canal UOL.