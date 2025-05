Provável saída de Wesley faz Fla tratar renovação de Varela com 'urgência'

O Flamengo trabalha para garantir a renovação de contrato com o lateral-direito Varela.

A provável saída de Wesley na próxima janela de transferências faz o Rubro-Negro tratar com urgência a permanência do jogador, que tem vínculo até o final do ano e em julho já poderá assinar um pré-contrato com qualquer equipe.

Entre as conversas iniciadas pela diretoria do Flamengo com atletas do elenco visando a valorização do contrato, a de Varela é tratada como prioridade. Ele é a reposição imediata de Wesley para a posição.