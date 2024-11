RB Bragantino e Atlético-MG sondam situação de destaque da Série B

Destaque pelo Novorizontino nesta Série B, o zagueiro Patrick, de 25 anos, entrou no radar de clubes da Série A para a próxima temporada.

Red Bull Bragantino e Atlético-MG fizeram sondagens nas últimas semanas para saber de condições pelo atleta. Até o momento, não foram abertas negociações, mas o atleta é bem avaliado pelas equipes.

Patrick assumiu a titularidade e vem sendo peça importante na equipe do técnico Eduardo Baptista, que está próxima de conseguir o acesso à Série A do Brasileirão de 2025. Ele marcou um gol e deu uma assistência nos 23 jogos em que foi titular. O time paulista está na segunda colocação com 63 pontos, seis de distância para o primeiro fora do G-4.