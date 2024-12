Lei sobre abuso sexual reforça obrigação do esporte na proteção de menores

O próprio movimento esportivo sabe disso. Nas mudanças apresentadas pelo Código de Ética da FIFA em 2019, apareceu a inclusão do abuso e a exploração sexual como punições específicas dentro do artigo 23. A infração tem uma pena mínimo de dez anos, mesmo tempo de casos de pagamento de propina e desvio de verba. Além disso, a FIFA estabeleceu que a proteção das vítimas de assédio sexual deve ser reforçada.

Aqui no Brasil, a Lei Geral do Esporte de 2023 (14597/23) reforça o que a Lei Pelé (9615/98) já trazia no art. 99, a figura do Certificado de Clube Formador (CCF), cuja emissão fica a cargo da CBF no caso do futebol. Para a emissão, é necessário a comprovação de que o clube forneça e garanta programas gratuitos de treinamento nas categorias de base, mantenha atendimento médico, psicológico, fisioterapêutico e odontológico, além de um corpo de profissionais especializados em formação técnico-esportiva, além de ter ouvidoria com o escopo de receber denúncias de maus tratos e exploração sexual, entre outras obrigações.

Como novidade, como lembrou Carlos Ramos em coluna no Lei em Campo, certamente motivado pela tragédia do Ninho do Urubu, o legislador também passou a subordinar a possibilidade de manutenção de alojamentos em suas instalações à apresentação do certificado pelas agremiações. O CCF é requisito para que os clubes se habilitem para fins de recebimento do mecanismo de indenização por formação.

É preciso avançar!

Mesmo sabendo que a prevenção é sempre o melhor caminho, existem dispositivos legais para se punir esse tipo de crime. No Brasil, a Lei Joanna Maranhão, Código Penal e a própria Lei Geral do Esporte tratam disso.

Mas é preciso avançar. Existem outros projetos importantes no Congresso que precisam ser levados adiante. Eles tratam de questões fundamentais, como registro obrigatório de clubes e escolinhas em conselhos tutelares e exigência dos formadores de certidão negativa de antecedentes criminais daqueles profissionais que irão trabalhar com as crianças e adolescentes.