Novo regulamento sobre transferências de atletas traz mudanças importantes

"Entendo que a flexibilização para registros fora da janela principal, especialmente nas categorias de base e estaduais, e a criação de uma janela exclusiva para o futebol feminino demonstram maior sensibilidade da CBF às especificidades dessas competições. Já a proibição de exames de gravidez nos contratos femininos reflete a adequação às normas de proteção de direitos e igualdade de gênero previstas na Lei Geral do Esporte", avalia.

"Ademais, a limitação progressiva do número de empréstimos busca coibir abusos e fomentar maior equilíbrio entre os clubes. No caso dos atletas não profissionais, a restrição das transferências a dois períodos fixos contribui para mais estabilidade e previsibilidade. E, ao permitir contratos de formação a partir dos 12 anos, o regulamento amplia o escopo formativo de forma compatível com o artigo 30 do regulamento e com a Lei Geral do Esporte, sem perder de vista a proteção infantojuvenil", acrescenta.

