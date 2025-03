Master de Miami e uma ausência: tênis cedeu e esqueceu sumiço de tenista

O sumiço do tenista gerou uma mobilização global de preocupação, levando a Associação do Tênis Feminino (WTA) a suspender torneios na China em protesto. No entanto, em 2023, dois anos depois, a entidade retirou a suspensão e retomou as suas atividades no país, sem que as questões levantadas inicialmente fossem devidamente esclarecidas. Esse oculto levanta dúvidas sobre o compromisso do esporte com a justiça e os direitos humanos.

A postura inicial da WTA foi considerada quente e sem precedentes no mundo esportivo. Enquanto grandes corporações globais continuam a fazer negócios na China, apesar de suas políticas repressivas, a WTA se destacou ao colocar princípios acima do lucro. A entidade fez uma investigação transparente sobre as alegações de Peng e insistiu em um encontro direto com o jogador para garantir seu bem-estar.

O retrocesso do esporte

Em 2022, com dificuldades financeiras, a WTA não encontrou alternativas para compensar a perda de receitas da China. Isso gerou uma divisão estratégica entre seus executivos. Segundo a Sports Illustrate em outubro de 2024, alguns dirigentes defenderam que a volta do circuito para a era da China "crucial".

Em maio de 2023, diante da falta de respostas concretas das autoridades chinesas e da crescente pressão financeira, a organização retirou e decidiu retomar os torneios no país, alegando ter recebido garantias informais de que Peng está seguro.

Esse retrocesso levanta questões preocupantes sobre a influência real do esporte na defesa dos direitos humanos. Se uma entidade como a WTA, que tomou uma posição firme contra a opressão, acabou cedendo, o que esperar de outras organizações esportivas que nunca assumiram um posicionamento semelhante?