Final de estadual tem briga de jogador com torcida e ameaça de dirigente

Chapecoense se manifesta

Em nota, a Chapecoense informou que Jiménez está "arrependido com a conduta" e disposto a "aprender com esse episódio e evitar qualquer situação semelhante no futuro".

"Acerca dos ocorridos após a partida contra o Avaí, a Chapecoense vem a público a fim de afirmar que não compactua com nenhum tipo de violência ou agressão. Ciente dos fatos, o clube prontamente procurou o atleta, que se mostrou arrependido pela conduta. Desde o ocorrido, o mesmo tem refletido sobre suas ações e entende que reações impulsivas não condizem com a responsabilidade que carrega como profissional do futebol. Ele reforçou seu compromisso em aprender com esse episódio e evitar qualquer situação semelhante no futuro", diz um trecho do comunicado.

No mesmo pronunciamento, o clube voltou a mostrar indignação com a arbitragem da final, que chamou de "tendenciosa", e que a situação causou revolta em jogadores, comissão técnica e staff do clube.

"A Chapecoense lamenta que a partida tenha sido marcada por uma arbitragem claramente tendenciosa, eivada de vícios, que condicionou o resultado prejudicando o clube de forma clara e cristalina mais uma vez. Esta situação causou revolta em todos os profissionais diretamente prejudicados, até mesmo pelas repetições dos erros do primeiro jogo com clara influência do VAR de forma absurda no resultado final. Situação essa que havia sido alertada diretamente ao presidente da Federação e o mesmo absolutamente nada fez", diz outro trecho da nota.

"Por fim, o clube também expressa a sua indignação pelo fato de que, mais uma vez, tenham ocorrido invasões deliberadas dos torcedores da equipe adversária, causando confusão e colocando em risco a integridade de atletas, comissão, staff e de todos os demais torcedores", finaliza o comunicado.