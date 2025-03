Projeto prevê repasse de recursos no esporte a ações contra o racismo

As entidades esportivas - clubes, federações e confederações - que não adotarem medidas efetivas contra o racismo poderão perder acesso a recursos federais através da Lei Geral do Esporte (Lei 14.597/23). O Ministério do Esporte encaminhou um pedido à Casa Civil propondo mudanças na legislação, com a finalidade de reforçar o combate à discriminação no esporte brasileiro.

A proposta enviada à Casa Civil prevê que os clubes e as entidades que não apresentarem iniciativas contra o racismo podem ter seus financiamentos suspensos. A ideia é que os recursos sejam liberados apenas para aqueles que demonstrem compromisso real com a erradicação da discriminação racial no esporte.

Atualmente, estão entre os recursos públicos destinados a esportes verbas como a Lei de Incentivo ao Esporte (LIE) ou os repasses de parte da quantia arrecadada com as loterias da Caixa ou as bets (apostas esportivas). Esse dinheiro é utilizado majoritariamente por projetos sociais e entidades do esporte olímpico brasileiro.