Dia Internacional Contra a Discriminação: episódios obrigam esporte a agir

Em um contexto atual de crescente visibilidade do racismo no futebol sul-americano, especialmente nas competições organizadas pela Conmebol, a data ganha ainda mais relevância.

Nos últimos meses, episódios de racismo em partidas de futebol, tanto na Libertadores quanto na Sul-Americana, têm manchado a imagem do esporte na América do Sul. No caso mais recente, neste mês de março, o atacante Luighi, do Palmeiras, foi alvo de ataques racistas por parte de torcedores do Cerro Porteño durante uma partida válida pela categoria Sub-20. A Conmebol puniu o clube paraguaio com multa de US$ 50 mil (cerca de R$ 290 mil) e a obrigação de atuar sem público no restante da competição.

A pena foi criticada pelo Palmeiras e também pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A Conmebol, inclusive, tem sido acusada por sua postura permissiva, com penas muitas vezes brandas e ineficazes.

Após o episódio, o Alviverde passou a se organizar, juntamente com outros clubes brasileiros, para pedir reformas no Código Disciplinar da entidade e, assim, tornar as punições mais severas.

Nesse sentido, o advogado e jornalista Andrei Kampff, especialista em direito desportivo, afirma que "quando se trata de proteger os direitos humanos, as garantias consagradas nos ordenamentos jurídicos devem representar meios necessários e eficientes para neutralizar as tendências autoritárias".

"A partir daí, os direitos humanos devem representar o núcleo do sistema disciplinar estabelecido pelas entidades esportivas para, neste assunto, fortalecer a qualidade dos procedimentos disciplinares e de arbitragem esportiva. Acredito que esse deve ser o foco da discussão: discutir e avançar nos regramentos privados do esporte na proteção de direitos humanos. A proteção de direitos humanos no esporte exige de todos uma atitude ativa, de compromisso real no combate a todo tipo de preconceito", entende.