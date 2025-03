Nova competição sub-20 em São Paulo reúne clubes tradicionais e novatos

O torneio promete ser uma excelente preparação para os times que disputarão outras competições ao longo do ano, além de servir como uma importante vitrine para as futuras promessas do futebol brasileiro.

Henrique Law, presidente do Ibrachina FC, destacou a motivação para a criação do torneio e sua relevância para os jogadores em formação.

"Assim como fizemos nas categorias sub-15 e sub-17, a primeira edição da Copa Ibrachina sub-20 promete ser um grande sucesso. Estamos reunindo grandes equipes, e isso serve como preparação para o Campeonato Paulista e também como vitrine para esses garotos. Uma grande oportunidade para dividir experiências e muito aprendizado com outras equipes", disse.

O dirigente também ressaltou que a iniciativa surgiu a partir da participação do Ibrachina FC em outras competições e com o propósito de promover o intercâmbio de experiências entre as equipes.

"Sempre participamos de vários torneios, e a ideia surgiu para que a gente possa estar promovendo nosso próprio torneio com o intuito de compartilhar experiências", completou.

A advogada Ana Mizutori, especialista em direito desportivo, afirma que "torneios de base como a Copa São Paulo de Futebol Júnior (Copinha) e Copa Ibrachina cumprem função essencial no sistema de formação desportiva, ao oportunizarem a aferição do desenvolvimento técnico e competitivo dos atletas em ambiente oficial, conforme previsto nas legislações desportivas vigentes".