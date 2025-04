Vasco pode determinar local de clássico contra o Flamengo. Entenda

Na última segunda-feira, o Vasco enviou à Polícia Militar do Rio de Janeiro um ofício com o pedido de mudança do mando de campo para que a partida diante do Flamengo, pelo Brasileirão, seja disputada em São Januário. Normalmente, quando o mando é do Cruz-Maltino, o clássico é realizado no Maracanã ou outros estádios cariocas.

No documento, o Vasco indica que, em função das questões de segurança, o jogo pode acontecer com torcida única, o que faria a mesma lógica prevalecer para o confronto do segundo turno, no Maracanã.

Agora, o Batalhão Especial de Policiamento em Estádios (Bepe) precisará emitir um laudo de segurança com a autorização da partida em São Januário.