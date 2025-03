Bets denunciaram mais de 200 casos suspeitos de manipulação em 2024

De acordo com o relatório anual da Associação Internacional de Integridade em Apostas (IBIA) - principal entidade global em integridade para o setor de apostas licenciadas para monitoramento, identificação e combate a fraudes -, em 2024 houve um aumento de 17% nos alertas de apostas suspeitas em todo o mundo, totalizando 219 casos.

O futebol segue como o esporte mais impactado, com 75 ocorrências suspeitas registradas. Ainda, em 2024, os dados da IBIA ajudaram a comprovar a manipulação de resultados em 33 partidas e levaram à aplicação de 17 sanções contra clubes, jogadores e dirigentes.

Regulamentação do setor no Brasil e aumento da fiscalização

Udo Seckelmann, advogado especializado em gambling, afirma que, com a regulamentação das apostas esportivas no Brasil, a tendência é que a fiscalização sobre atividades suspeitas de match-fixing e spot-fixing aumente consideravelmente em comparação com o mercado desregulamentado.

"Há quem diga que a legalização e regulamentação das apostas seja prejudicial ao esporte brasileiro, pois aumentaria os casos de manipulação de resultados. Contudo, na realidade, operadores de apostas licenciados passam a fiscalizar tais atividades suspeitas, tanto por exigência regulatória quanto por interesse próprio (visto que são um dos maiores prejudicados com a manipulação dos eventos esportivos). Enquanto no mercado desregulamentado os criminosos atuam nas sombras, em razão da ausência de fiscalização efetiva, o mercado regulamentado joga luz sobre a atividade e passa a identificar tais criminosos mais facilmente — principalmente com a cooperação entre diversos stakeholders", analisa.

Para o advogado Rafael Marcondes, Chief Legal Officer (CLO) do Rei do Pitaco, a estruturação do mercado de apostas esportivas, tirando-o da ilegalidade, tem contribuído para a redução desses índices nos mercados que buscam a regulamentação das apostas.