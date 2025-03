Mudança em regra na cidadania italiana traz impactos também para o esporte

Segundo o governo, o objetivo da mudança é conter a "comercialização" do passaporte italiano e o aumento de solicitações, vindas principalmente da América do Sul - para onde milhões de italianos emigraram nos séculos 19 e 20 - em especial Brasil e Argentina.

Dados do Ministério das Relações Exteriores da Itália apontam um "forte aumento nos reconhecimentos de cidadania".

"Desde final de 2014 até final de 2024, o número de cidadãos italianos residentes no exterior aumentou de aproximadamente 4,6 milhões para 6,4 milhões, representando um crescimento de 40% em 10 anos. Atualmente, há mais de 60 mil processos judiciais pendentes para o reconhecimento da cidadania", cita o governo italiano.

Impactos para o esporte

A mudança nas regras para obtenção da cidadania italiana também trará consequências para o esporte, em especial o futebol.

"Itália e Brasil sempre tiveram laços muito fortes no futebol. No último título europeu, a seleção italiana contou com três jogadores nascidos no Brasil. A mudança para a obtenção da nacionalidade italiana não afeta às pessoas que já obtiveram com base na lei passada. Contudo, para o futuro, pode prejudicar o mercado dos países sul-americanos, principalmente o de atletas argentinos e brasileiros, com grande colônia italiana, que passarão a contar mais frequentemente como estrangeiros em todo mercado europeu. Por fim, é válido mencionar que as regras da FIFA, presentes no Regulamento de Aplicação do Estatuto, não sofreram mudanças", avalia o advogado desportivo João Paulo Di Carlo.