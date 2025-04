Como voadora dada na Inglaterra impediu craque francês de jogar no Brasil

Esse artigo do Estatuto da entidade-mor do futebol obriga as federações nacionais a respeitarem as decisões tomadas por outras federações nacionais, a fim de dar legitimidade e eficácia a esse movimento jurídico privado do esporte.

Estando dentro dessa "cadeia associativa", todos precisam cumprir as mesmas regras, desde que respeitados direitos previstos no ordenamento jurídico e regulamentos internos dessa comunidade. Uma espécie de "contrato de adesão".

Através desse poder coercitivo dos regramentos internos da Fifa, a entidade maior dessa cadeia associativa, o clube brasileiro desistiu de avançar nas conversas.

A eficácia e a segurança jurídica desse sistema transnacional do esporte se alicerçam em cima dessa livre associação. Como escreveu Teubner, o desafio de desvincular a legitimação do papel do Estado dentro de um movimento como o do esporte passa "pela responsabilidade fundamental conferida nos contratos". Ou seja, a aceitação dos membros dessa cadeia de seus regulamentos internos.

Foi o paradoxo da auto-referencialidade contratual que fez com que um francês, punido na Inglaterra não pudesse jogar no Brasil por causa de uma regra de uma entidade com sede na Suíça.

Nos siga nas redes sociais: @leiemcampo