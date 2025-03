Futebol erra ao punir Inter que deixou o campo após ofensa racial a jogador

Depois de alguns minutos de discussão, o técnico orienta os jogadores a deixarem o gramado rumo ao vestiário. O Inter chegou a voltar a campo minutos depois, mas a partida não foi retomada.

A organização do Viareggio Cup informou que a partida foi dada como encerrada, com vitória por 3 a 0 declarada para o time italiano por W.O. Em nota oficial, o Inter afirmou que a decisão da organização de eliminar o clube da competição "demonstra uma relativização do ato de injúria cometido".

Eliminação do Inter é certa?

O advogado André Scalli, especialista em direito desportivo, afirma que o caso escancara um vácuo na proteção jurídica das vítimas de racismo em competições internacionais, sendo uma inversão de valores que precisa ser revista urgentemente.

Em relação à desclassificação do Colorado, Scalli explica o que prevê o Código Disciplinar da FIFA.

"O Código Disciplinar da FIFA, no artigo 15, prevê punições severas para atos discriminatórios, incluindo a perda de pontos, multa, realização de partidas sem público e até exclusão de competições. Inclusive, se uma partida for abandonada em razão de racismo, a equipe responsável pode ser punida com a perda do jogo. Mas isso depende da decisão do árbitro, e não de um ato unilateral do clube ofendido", conta.