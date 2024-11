Corinthians deve ser denunciado e punido por cabeça de porco

O derby desta segunda-feira (4) entre Corinthians e Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro, foi marcado por um episódio inusitado. Uma cabeça de porco foi arremessada por corintianos ao gramado da Neo Química Arena aos 28 minutos do 1º tempo.

Uma investigação policial foi aberta para apurar como o pedaço do animal entrou na Neo Química Arena. Além disso, o episódio deve ter consequências também na Justiça Desportiva, com o Corinthians podendo ser punido pela ação de seus torcedores.

"O caso é gravíssimo, e mostra a fragilidade da segurança em nossos estádios. Em termos disciplinares, o arremesso da peça do animal no campo de jogo é infração definida pelo artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), e dada a gravidade da conduta, tende a resultar em perda de mando de jogo para o Corinthians. Mesmo que se alegue que não havia risco físico aos atletas, o impacto psicológico é significativo, não apenas para quem estava em campo, mas para os torcedores. Além disso, considerando o tamanho da peça, deve ser analisada a gravidade da ineficiência da segurança, que indica que outros objetos proibidos poderiam ter entrado no estádio da mesma forma. Pela somatória dos fatores envolvidos no evento, é de se esperar que além da multa, o clube mandante seja punido com a perda de mandos de jogo", avalia o advogado Vinicius Loureiro, especialista em direito desportivo.