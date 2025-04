Fair play é mais do que princípio, é regra a ser cumprida no esporte

Ao caso

Um atleta da seleção da Suécia de hóquei se naturalizou americano e em função disso perdeu a nacionalidade sueca. A lei do país europeu não permite dupla nacionalidade nessa hipótese. Mesmo assim, o atleta participou de três jogos da Suécia nos Jogos Olímpicos de Inverno de Nagano, em 1998.

Ao descobrir a irregularidade, o jogador foi afastado, mas a seleção não sofreu punição. Nenhuma equipe que perdeu para a Suécia contestou a decisão, mas a seleção Tcheca, sim. Ela entendia que se a Suécia perdesse os pontos dos dois primeiros jogos, enfrentaria um adversário mais fraco na fase eliminatória.

O pedido do Comitê tcheco estava baseado no regulamento da Federação Internacional de Hóquei. O artigo 204 (7) do regulamento do previa que aquela equipe que jogasse com um atleta não elegível para a competição (irregular), a equipe deveria perder os pontos nos jogos em que ele atuasse. Uma perda de pontos via decisão de um Tribunal afetaria o Pro competitione (prevalência do resultado de jogo, princípio importante do direito desportivo) e traria consequências à competição Olímpica.

Nessa complicada situação, o TAS recorreu ao princípio do fair play, entendendo que o Comitê Olímpico Tcheco estava mal-intencionado no pedido, uma vez que a equipe de hóquei do país sequer tinha sido afetada pela participação do atleta sueco. Disse também que a equipe tcheca estava buscando ser tratada como aquelas que obtiveram melhor resultado nas partidas classificatórias. Por fim, finalizou a reflexão entendendo que a atitude tcheca contrariava "o ideal olímpico de fair play".

O princípio do fair play está consagrado na Carta Olímpica - espécie de Constituição do Movimento Olímpico. Em função disso, o Tribunal entendeu que tal princípio permitia fugir da interpretação estrita do regulamento da IIHF, que se fosse aplicado falsearia a sinceridade dos resultados finais e uma melhor adequação.