Botafogo x Carabobo Palpite - Onde Assistir, Horário e Escalações - Libertadores 2025

Palpites para Botafogo x Carabobo - Libertadores 2025

Palpite 1: Handicap -1: Botafogo - Odd de 1.49 na Bet365

Palpite 2: Menos de 2.5 gols na partida - Odd de 2.42 na Bet365

Palpite 3: Botafogo vence o 1º tempo - Odd de 1.46 na Alfa.bet

Odds verificadas em 07/04/2025 às 12h00 (sujeitas a alterações).

Palpite 1: Resultado Final - Botafogo

A vitória simples do Botafogo tem odd muito baixa, o que reduz o valor da aposta. Por isso, o mercado de handicap -1, com odd de 1.49 na Bet365, passa a ser mais atrativo e coerente com o favoritismo dos donos da casa.

O Carabobo perdeu por 2x0 na estreia, tem elenco limitado e média de apenas 1.09 gol por jogo. Já o Fogão venceu por 2x0 o Juventude no Nilton Santos e precisa da vitória com autoridade para seguir vivo no grupo.