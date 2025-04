Sport acionará STJD contra arbitragem de jogo com o Palmeiras. E agora?

"Nesse contexto, não há dúvidas que a agremiação desportiva pode se valer de mecanismos, como por exemplo, pedido da instauração de inquérito (art. 81 do CBJD), para fins de apuração da conduta do árbitro. Configurada a prática, poderá a Procuradoria denunciar o árbitro no art. 299 do CBJD, por ato em desacordo com as regras da modalidade, cuja pena pode variar de suspensão de quinze a cento e vinte dias e, na reincidência, suspensão de sessenta a duzentos e quarenta dias, cumuladas ou não com multa, de R$ 100 a R$ 1.000", explica.

Ramalho, porém, reforça que a súmula, o relatório e as demais informações prestadas pelos membros da equipe de arbitragem (art. 58 do CBJD) possuem presunção relativa de veracidade, razão pela qual compete a entidade demandante o ônus da prova, ou seja, de que houve desrespeito às regras da modalidade por parte do árbitro.

"E, ainda assim, uma vez configurada a prática da suposta infração há de se registrar que o resultado obtido em campo certamente não deverá sofrer alteração em virtude de se garantir a estabilidade das competições", completa.

CBF afasta equipe de arbitragem

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) comunicou, em nota oficial, nesta segunda-feira, o afastamento por tempo indeterminado dos árbitros de campo e do VAR da partida entre Sport e Palmeiras.

Para tomar a decisão, a Comissão de Arbitragem da CBF diz ter se baseado no parecer do Comitê Consultivo de Especialistas Internacionais (CCEI), que "constatou equívocos cometidos pelos profissionais nos jogos".