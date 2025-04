EUA x Brasil: Palpite, Onde Assistir e Escalações - Futebol Feminino 2025

Depósito mínimo baixo Apostar agora Análise Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 2.090, de 30 de dezembro 2024 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

Palpite 2: Mais de 2.5 gols na partida

A seleção brasileira tem apresentado jogos com alta média de gols. Nos últimos seis confrontos, cinco tiveram mais de 2.5 gols. Embora o último encontro entre as equipes tenha terminado com menos gols, a tendência é de uma partida mais aberta desta vez.

Palpite 3: Ambas as equipes marcam

O Brasil marcou em cinco dos últimos seis jogos, enquanto os EUA balançaram as redes em quatro das últimas cinco partidas. Diante disso, é provável que ambas as seleções encontrem o caminho do gol neste amistoso.