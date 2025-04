Flamengo x Central Córdoba: Palpites, Onde Assistir e Escalações

Flamengo para vencer no intervalo e final do jogo - Odd 1.90 na Bet365

Dada a superioridade do Flamengo, é razoável pensarmos que a equipe vá para o intervalo vencendo a partida. Se isso acontecer e o Flamengo for o vencedor do jogo, colocamos no bolso uma odd 1.90.

Bruno Henrique marca a qualquer momento - Odd 3.45 na Alfabet

A fragilidade do adversário vai dar chances para todos os jogadores do ataque do Flamengo, incluindo para o principal deles, que é Bruno Henrique. O atacante é também o cobrador de pênaltis da equipe e a Alfa está oferecendo uma baita odd 3.45 caso ele balance as redes.

Desempenho Recente das Equipes

Flamengo: