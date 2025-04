Bruno Caboclo, Hapoel Tel Aviv e a conquista histórica na Eurocopa

A noite europeia teve um toque de brasilidade. Em Tel Aviv, o Hapoel fez história ao conquistar a Eurocopa de basquete, vencendo o Gran Canaria por 103 a 94 na grande final. E um jogador fundamental nessa conquista foi Bruno Caboclo. Discreto nos números, mas gigante na entrega, e na energia dentro de quadra.

O pivô brasileiro foi peça essencial no esquema de jogo dos dois lados da quadra. Em 19 minutos, teve uma contribuição que vai muito além das estatísticas, sempre bem posicionado defensivamente e fazendo ótimos bloqueios no ataque. Ainda somou 7 pontos, 3 rebotes e um toco.

Na primeira partida da final, o Hapoel já havia dado o recado ao vencer por 74 a 65, novamente com Caboclo mostrando consistência, com 8 pontos, 6 rebotes, 1 toco e uma bola recuperada. Um desempenho sólido, com a marca de quem sabe o seu papel e vem cumprindo com maturidade.