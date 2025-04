O poderoso Real Madrid caiu diante do Paris de Tiago Splitter

O Paris Basketball, sob o comando do treinador brasileiro Tiago Splitter, estreante na Euroliga, derrubou o gigante Real Madrid na casa do adversário.

O time francês garantiu sua inédita classificação aos playoffs com uma vitória heroica por 83 a 77 contra o maior campeão do torneio (onze vezes vencedor) em pleno território inimigo.

Com um plano de jogo muito assertivo, Splitter desenhou um esquema tático que beirou a perfeição, neutralizando as principais armas do Real (somente Campazzo e Deck anotaram um duplos dígitos), reduzindo o ritmo do adversário e apostando na velocidade e intensidade que já viraram marca registrada de seu Paris. O armador T.J. Shorts, em noite de MVP, liderou a orquestra com 23 pontos e 9 assistências.