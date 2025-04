Brasileiros brilham na Europa e fortalecem a esperança no basquete nacional

O basquete brasileiro vive um momento especial na Europa. Seja nas quadras ou nas pranchetas, nossos representantes têm dado uma verdadeira aula, enchendo de orgulho quem sonha em ver a seleção brasileira novamente entre as potências mundiais.

No comando do San Pablo Burgos, Bruno Savignani celebrou uma conquista gigante com o título da FEB (antiga LEB Oro), garantindo o acesso à ACB, primeira divisão espanhola, que é considerada a melhor liga do mundo fora da NBA. Um feito que não apenas marca a carreira do jovem treinador de 43 anos, mas também eleva o prestígio dos técnicos brasileiros no cenário internacional.

Outro jovem treinador que também vem conseguindo obter sucesso fora das quadras é Tiago Splitter de 40 anos. O ex-pivô da NBA levantou seu primeiro troféu como técnico ao vencer a Copa da França comandando o Paris Basketball. A transição de jogador para treinador costuma ser cheia de armadilhas, mas Splitter mostra que seu QI de basquete segue tão afiado quanto nos tempos de jogador.