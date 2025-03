Estrangeiros como técnicos: o que o basquete pode ensinar ao futebol

Com um olhar cirúrgico e ousadia para potencializar atletas e apostar em talentos, Petrović lançou Gui Santos, Yago Matheus, entre outros jovens que hoje brilham no melhor do basquete mundial. A seleção fez jogos históricos no pré olímpico de Riga, batendo a dona da casa Letônia e ficando com a vaga olímpica.

Nas Olimpíadas de Paris, novamente ótimos resultados garantiram o Brasil entre os oito melhores times do mundo.

Carlo Ancelotti ou Jorge de Jesus seriam uma boa no futebol?

Se no basquete a vinda de estrangeiros ajudou a recuperar a identidade e a competitividade do Brasil, por que o futebol não poderia seguir pelo mesmo caminho? Imagine Carlo Ancelotti no comando da seleção, trazendo disciplina tática, leitura de jogo e uma gestão de grupo impecável. Ou Jorge Jesus, que já mostrou no Flamengo que sabe extrair o melhor dos jogadores e dar protagonismo a quem realmente entrega dentro de campo.

Longe de mim crer que somente estrangeiros podem trazer organização tática, mas depois da era Tite e, agora com a demissão de Dorival, a seleção brasileira de futebol parte em busca de seu quarto treinador em pouco mais de dois anos. Talvez seja a hora de arriscar um "gringo"como fez o basquete.

Assim como no basquete, o futebol é cada vez mais coletivo. O receio da "importação" de técnicos muitas vezes esbarra no orgulho, na resistência a mudanças e no argumento de que "o Brasil tem os melhores jogadores do mundo".