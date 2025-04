Olha o rolo compressor! Franca atropela e quebra recorde histórico no NBB

Se alguém ainda duvidava do Sesi/Franca, essa dúvida foi esmagada na noite de hoje. Jogando o fino da bola ao lado do seu torcedor no Ginásio Pedrocão, o Franca atropelou: 117 a 57 no Caxias do Sul, a maior marca de pontos do time na história do NBB, superando os 115 da temporada 2021/22. Não foi apenas uma vitória. Foi um espetáculo, um recado, um lembrete de que o tricampeão segue firme em busca de mais um título.

O time de Helinho Garcia deu uma aula de jogo coletivo, distribuindo 36 assistências, ficando a apenas uma do recorde histórico do NBB, que pertence ao São José dos Campos desde 2010/11. Com oito jogadores anotando duplos dígitos, a bola rodou de mão em mão, conseguindo criar vantagens a todo momento, sempre procurando o companheiro melhor posicionado, e o placar foi refletindo essa sincronia até se tornar uma goleada memorável.

São nove vitórias seguidas. E o Franca fez jus ao famoso apelido de "rolo compressor", mostrando que ainda tem muito combustível e que, quando joga nesse nível, é difícil imaginar um adversário que consiga pará-lo.