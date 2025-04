Flamengo atropela o Boca e é campeão das Américas; Franca fica em 3º lugar

Gui Deodato decisivo e Alexey MVP

Com ótimo aproveitamento nos arremessos de três pontos, a equipe teve 14 convertidos em 33 tentativas (42%), impôs um ritmo avassalador e nunca tirou o pé do acelerador até o final da partida com 83 a 57.

Apesar de um esboço de reação do Boca no último período, brilhou a estrela de Gui Deodato, que matou quatro bolas de três no quarto final e terminou como cestinha da partida com 16 pontos, selando de vez o destino do jogo.

O armador Alexey, cérebro e também motor do time flamenguista, foi eleito o MVP da competição.

Revanche do Mengão e Brasil no topo

Com o título, o Flamengo apaga a dor da última temporada, quando ficou com o vice diante do Quimsa, também da Argentina, e recoloca o Brasil no topo do basquete continental.