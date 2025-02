A Nova Era do Basquete Feminino

As equipes jogam todos contra todos em turno e returno. As oito melhores se classificam para a disputa dos playoffs em melhor de três nas quartas e semis e em melhor de cinco jogos nas finais.

O Sesi Araraquara é o atual bi campeão e entra em quadra para defender o título.

Presença de Iziane

Depois de uma carreira extremamente vitoriosa como jogadora de basquete, se despedindo das quadras com um título da LBF, Iziane Castro Alves assumiu o cargo de Secretária Nacional de Excelência Esportiva no Ministério do Esporte e abrilhantou o evento assumindo o compromisso com o desenvolvimento do basquete feminno, reforçando o apoio institucional do Ministério do Esporte e a parceria com a LIga de Basquete Feminino.

Jogo das Estrelas no Ginásio do Pacaembu

Em uma ótima escolha, foi anunciado que o tradicional ginásio do Pacaembu, que já foi sede dos Jogos Pan Americanos de 1963, será o palco do Jogo das Estrelas nesta temporada.