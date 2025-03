Oscar de 'Ainda Estou Aqui': cultura e esporte devem ser prioridade

Cultura, assim como esporte, é setor com enorme potencial de transformação social. O prêmio sem dúvida trará novos adeptos e mais investimentos, mas há que se mudar a visão de que só se deve investir em quem ganhou.

"Necessito que me queira para ganhar"

Autor de frases célebres, o treinador de futebol argentino Marcelo Bielsa, costuma dizer "Não me queira porque ganhei, necessito que me queira para poder ganhar".

O Brasil já demonstrou, em diferentes momentos, sua capacidade de brilhar no cenário esportivo, mesmo em condições adversas. No basquete feminino, a medalha de ouro no Mundial em 1994 e a prata olímpica de 1996 consagrou uma geração liderada por Hortência e Magic Paula, provando que, mesmo sem a devida atenção, o esforço aliado ao talento tem capacidade de vingar.

No tênis, com bastante investimento privado, Guga Kuerten saiu do anonimato para conquistar Roland Garros em 1997, colocando o Brasil no mapa da modalidade. João Fonseca, ainda com 18 anos, venceu uma partida de Grand Slam e, na sequência, foi campeão do ATP de Buenos Aires, tornando-se o jogador mais novo da história a vencer um torneio desse nível, reacendendo o interesse nacional pelo esporte.

Saber aproveitar o legado deixado

Histórias de sucesso mostram que o talento e a perseverança do brasileiro conseguem superar obstáculos mesmo sem políticas públicas favoráveis. O basquete feminino e o tênis alcançaram patamares históricos devido a gerações talentosas de atletas, mas o Brasil infelizmente não soube aproveitar o legado deixado por essas conquistas.