Basquete do São Paulo demite técnico Guerrinha e rescinde com ala Tyrone

O argentino Sergio Hernandez assumiu as rédeas do time e de lá pra cá são nove vitórias e duas derrotas. As duas equipes se enfrentaram nos playoffs na temporada 2022/23, quando o tricolor chocou o Brasil e venceu o Flamengo em um 3 a 0 nas semifinais.

No último confronto, no dia 3 de abril, o rubro-negro atropelou e ganhou por 105 a 86.

Novo comando na tentativa de um milagre

Quem assume o São Paulo a princípio é o assistente Fabrício Fernandes, especialista em estatísticas e mapeamento dos adversários.

O novo treinador tem um elenco muito rodado à disposição, ele conta com nomes como Ricardo Fischer (já eleito melhor armador do NBB), o ala/armador Corderro Bennett (duas vezes eleito melhor defensor do ano), e o pivô Vitor Faverani (com passagem pelo Boston Celtics).

A mudança no meio do campeonato na minha visão nunca é benéfica, mas pode trazer alguma motivação extra para o elenco tricolor. Se vai funcionar só o tempo para dizer.