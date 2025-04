Lucas 'Nowitzki' Dias sobra no Brasil, e chegar ao topo é questão de tempo

Lucas Dias atingiu a marca dos 6 mil pontos no NBB. Um feito reservado a apenas nove jogadores na história da Liga. Mas, no caso dele, o número vem com detalhe importante: aos 29 anos, é o mais jovem a alcançar tal pontuação. Um marco que não apenas coloca seu nome entre os grandes, mas também reforça o que já está evidente para quem acompanha o basquete nacional: estamos falando do melhor jogador atuando no Brasil.

O Dirk Nowitzki do NBB

Campeão do Novo Basquete Brasil pelo Paulistano na temporada 2017/18 aos 22 anos, atual tricampeão com o Sesi/Franca e atual bi MVP, além de também ter sido eleito jogador mais valioso da última Final, Lucas vem construindo uma carreira que mistura talento e uma liderança poderosa.

A técnica refinada de costas para a cesta, o chute no estilo fade away (caindo para trás com um pé só) e o afiado chute de três pontos (com uma parábola perfeita!) fazem lembrar (guardadas as devidas proporções) a técnica do alemão Dirk Nowitzki, campeão da NBA pelo Dallas Mavericks.