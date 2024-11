Por que a TV Globo não vai transmitir jogos da 34ª rodada do Brasileirão

Na edição de hoje do programa 'Onde Assistir', no YouTube do UOL Esporte, falamos sobre a TV Globo não transmitir jogos da 34ª rodada do Brasileirão nesta semana. Das 10 partidas que serão realizadas entre quarta-feira (20) e sexta (22), sete serão exclusivas do Premiere, duas terão transmissão do sportv, e uma será dos parceiros do Athletico Paranaense, mandante no duelo diante do Atlético-GO. Mas por que isso acontece, sendo que a emissora aberta tem transmitido partidas em todas as rodadas?

A coluna entrou em contato com a Comunicação da Globo, que explicou o motivo da não transmissão de partidas em sinal aberto nesta semana. E recebeu a resposta oficial, explicando que a emissora já tinha programado um especial para 20 de novembro no Dia da Consciência Negra. Confira abaixo:

"A TV Globo não exibirá jogos da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro porque algumas partidas, anteriormente marcadas para a quinta-feira, dia 21, foram antecipadas para o dia 20, quando é comemorado o Dia da Consciência Negra. E, para este dia, a emissora já tinha programado a exibição do especial 'Falas Negras'.", disse a emissora.