Flamengo x Corinthians dá maior audiência do ano da Copa do Brasil na Globo

A partida de ida das semifinais da Copa do Brasil entre Flamengo e Corinthians, realizada ontem no Maracanã e que teve vitória rubro-negra por 1 a 0, rendeu a maior audiência da competição nesta temporada na TV Globo.

De acordo com dados da Kantar Ibope Media obtidos pela coluna, o jogo marcou média de 30 pontos no Rio de Janeiro, com 51% de participação entre os televisores ligados no horário. O resultado foi 36%, ou oito pontos de audiência, acima da média do torneio na praça fluminense.

Em São Paulo, o jogo rendeu 26 pontos de audiência, com 46% de participação, superando a média do torneio em 18% e rendendo quatro pontos a mais. O jogo foi narrado por Luis Roberto. A TV Globo transmitirá a partida de volta no dia 20 de outubro, um domingo, às 16h (horário de Brasília).