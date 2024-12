Jingle Bells: Lebron vs Curry e "dress code" do Boston Celtics marcam noite de natal na NBA

Aconteceu ontem (25) a tradicional rodada natalina da NBA, que contou com cinco partidas que rolaram da tarde do Natal, no horário de Brasília, até a madrugada de quinta-feira (26). Como já é de costume, a organização colocou alguns de seus principais astros em ação no feriado, e os escolhidos de 2024 foram Kevin Durant, Lebron James e Stephen Curry. Os dois últimos, inclusive, se enfrentaram em São Francisco.

Primeira partida do dia teve início às 14h no horário de Brasília, em Nova Iorque, onde o New York Knicks recebeu o San Antonio Spurs e venceu por 117 a 114. Partida equilibrada também marcou uma disputa interessante pela estatística de cestinha da partida. Melhor para o francês Victor Wembanyama, que com 42 pontos foi o maior pontuador da partida, vencendo confronto com Mikal Bridges, que fez 41. O jovem talento de 2.24m do Spurs ainda pegou 18 rebotes.

Na sequência, o Dallas Mavericks levou a pior contra o Minnesota Timberwolves, perdendo por 99 a 105, apesar de boa atuação de Kyrie Irving, que terminou a partida com 39 pontos. O time da casa, mesmo com a derrota, continua na 4ª colocação da Conferência Oeste, enquanto o Timberwolves, com a vitória, já aparece em zona de play-in.