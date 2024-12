Wembanyama marca 42 pontos, mas Spurs perdem para os Knicks na abertura da rodada de Natal da NBA

A rodada de Natal sempre é especial na NBA. E, nesta quarta-feira, o San Antonio Spurs e o New York Knicks abriram os jogos do dia 25 de dezembro. No Madison Square Garden, em Nova York, os Knicks, terceiro colocado na Conferência Leste, bateram os Spurs por 117 a 114.

Principal destaque da equipe de San Antonio, o pivô Victor Wembanyama marcou 42 pontos e recuperou 18 rebotes. O desempenho do cestinha da partida, no entanto, não foi suficiente para dar a vitória aos visitantes. Do lado do Knicks, o ala-armador Mikal Bridges marcou 41 pontos, sendo ajudado por Karl-Anthony Towns, que anotou 21, e Jalen Brunson, com 20.

Esta é a quinta vitória seguida do New York Knicks, que segue sua caça à liderança da Conferência Leste. Já os Spurs continuam no meio da tabela do Oeste.