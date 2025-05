Brasil conhece o caminho para a Copa do Mundo do Catar

O sorteio das Eliminatórias das Américas para o Mundial de basquete masculino do Catar 2027 aconteceu nesta terça-feira (13), em Doha. Representado por Carlos Fontenelle, secretário-geral da CBB, o Brasil caiu no Grupo C ao lado de Venezuela, Colômbia e o vencedor do Pré-Eliminatório do da América do Sul.

Seguindo o formato das duas últimas edições, as Eliminatórias são organizadas por continente e reúnem 80 seleções em busca de 32 vagas para a Copa do Mundo de 2027, marcada para agosto. As partidas acontecem em sistema de ida e volta durante três janelas. Entre novembro de 2025, fevereiro de 2026 e julho de 2026, com dois jogos em cada período. Os três primeiros colocados de cada grupo avançam à segunda fase, levando consigo os resultados da etapa anterior.

Segunda fase

Na segunda fase, o grupo do Brasil cruzará com os três melhores do Grupo A, que inclui Estados Unidos, República Dominicana, Nicarágua e o vencedor do Pré-Qualificatório das Américas do Norte. Nessa nova etapa, as seis seleções disputam partidas apenas contra as equipes que ainda não enfrentaram. Os confrontos acontecerão em três janelas: agosto e novembro de 2026, e fevereiro de 2027. Ao final dessa fase, os três primeiros colocados garantem vaga na Copa do Mundo.