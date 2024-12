Ceia: última noite de NBA antes do natal conta com doze partidas

Dia cheio na NBA. Antecedendo a "rodada do Natal", 12 jogos movimentaram a segunda-feira (23) da maior liga de basquete do mundo, com confrontos interessantes.

Às 21h do horário de Brasília, o dia começou com quatro partidas simultâneas. Com 32 pontos de Maxey, o Philadelphia 76ers venceu o San Antonio Spurs por 111 a 106, enquanto Jaylen Brown, com 35 tentos, não conseguiu evitar derrota do Boston Celtics para o Orlando Magic, por 108 a 104.

O Cleveland Cavaliers venceu o Utah Jazz e aumentou a vantagem na liderança da Conferência Leste. O Houston Rockets, assumiu a vice-liderança da Oeste vencendo o Charlotte Hornets, fora de casa, por 114 a 101.