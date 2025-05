Lesões de Curry e Tatum deixam Warriors e Celtics ainda mais próximos da eliminação

O jogo 5 dos playoffs entre Boston Celtics e New York Knicks acontece na noite de quarta-feira. Se peder, a equipe de Jayson Tatum será eliminada. Antes de se machucar, o camisa zero fazia um grande jogo no Madison Square Garden. Ele tinha 42 pontos com acerto de 16 dos 28 arremessos tentados. Além da lesão de seu principal jogador, a derrota foi duplamente dura para os Celtics, que chegaram a estar vencendo por 14 pontos de vantagem, mas acabaram levando a virada.

Super Homem?

Do lado do Golden State Warriros, Stephen Curry está desanimado sobre a possibilidade de estar em quadra nesta quarta-feira no jogo cinco dos playoffs contra o Minnesota Timberwolves. "Mesmo se eu quisesse ser o Superman, não conseguiria", disse o astro, referindo-se à lesão no tendão da coxa esquerda.

Sem Curry, os Warriors perderam o Jogo 4 de segunda-feira por 117 a 110 e ficaram atrás nos playoffs por 3 a 1. Agora, a equipe de Golden State precisa vencer em Minneapolis no Jogo 5 para manter a temporada viva e, muito provavelmente, terão que fazer isso sem seu principal jogador.

Curry sofreu uma distensão muscular de grau 1 no tendão da coxa esquerda no segundo quarto do jogo 1 em 6 de maio. Ele será reavaliado horas antes do jogo desta quarta para saber se terá ou não condições de jogar. "Temos que pensar a longo prazo. Se ele puder, sabemos que conseguirá. Mas não há pressão. Temos que descobrir como vencer, independentemente de ele jogar ou não", afirmou o pivô Draymond Green.

Se os Warriors conseguirem vencer e estender a temporada, isso poderá dar a Curry mais três dias de recuperação antes de um possível jogo 6 em casa no domingo.