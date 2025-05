Paulo Jaú ressalta entrega de Alex na série contra o São Paulo: "não perde o brilho no olhar"

Dono da silhueta da logomarca do NBB, Alex aproveitará a eliminação do Caxias do Sul para igualar a lenda Larry Taylor como jogador com mais partidas na história da competição. O Brabo tem hoje 581 partidas, contra 584 do americano. Como o Bauru só poderia ser eliminado num eventual jogo 5, ele chegaria na marca mesmo em caso de eliminação - se os bauruenses avançarem, ele o ultrapassa.

Temporada do time do interior de São Paulo tem o ala como protagonista desde o começo. Quinto maior assistente dessa edição da liga, Alex é também o segundo com maior média de pontos dentro do time, com 13,1 pontos por partida, ficando atrás apenas do cestinha do campeonato, Brite. Estatística que mais impressiona diz sobre a longevidade do atleta, já que ele ostenta uma média de 31 minutos por jogo nesse ano (três quartos inteiros).

O Bauru Basket recebe o São Paulo na próxima quarta-feira para o jogo 3 da série de quartas de final, podendo carimbar a vaga na próxima fase se vencer. Em caso de vitória são paulina, confronto vai para o jogo 4, no Ginásio do MorumBis. Quem avançar, encara o vencedor de Minas Tênis Clube e Vasco da Gama, que no momento está 2 a 0 para os mineiros.