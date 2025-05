Minas aposta em prata da casa para seguir em busca do primeiro título do NBB

O Minas vem se consolidando como a grande referência no trabalho de base do basquetebol brasileiro. Para se ter ideia, o clube mineiro tem o maior número de atletas revelados que chegaram à NBA na história do Brasil. O bom trabalho parece ter descoberto mais uma jovem promessa: Wini Silva. O pivô de 20 anos de idade vem crescendo na temporada e pode ser um trunfo para o Minas conquistar o seu primeiro título no NBB.

No duelo desta segunda-feira (12), pelas quartas de final do NBB 2024/2025 contra o Vasco, o jovem pivô contribuiu com 20 pontos, oito rebotes e uma assistência. Ao final do jogo, o treinador Léo Costa falou sobre o projeto do Minas e sobre o futuro que Wini Silva tem pela frente.

"Desde que eu cheguei aqui ficou muito claro a força da instituição, a organização dos departamentos e a estrutura oferecida. Os treinadores da base têm muita qualidade e tudo é extremamente bem coordenado. Eu estou sempre atento para conversar com os treinadores para ver quem está despontando e merecendo a oportunidade