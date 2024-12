Dame Time: TV americana crava contrato vitalício entre Damian Lillard e Adidas

De acordo com a ESPN americana, o astro Damian Lillard, do Milwaukee Bucks, estendeu seu vínculo com a Adidas para um contrato vitalício. Desde que o antigo acordo se encerrou, na temporada passada, seu representante, Aaron Goodwin, vinha negociando um novo com a fornecedora de materiais esportivos alemã.

Eleito um dos 75 melhores jogadores da história da NBA e oito vezes All-Star, Lillard detém parceria com a Adidas desde de sua estreia na liga, em 2012. Após 11 temporadas com a camisa do Portland Trail Blazers, a relação entre o craque e a marca se solidificou. Neste ano, inclusive, a fornecedora anunciou que batizou a quadra da sede da empresa com o nome do armador.

Caso se concretize, Lillard se juntará a Lebron James e Kevin Durante, atletas da Nike, e Stephen Curry, da Under Armour, como os únicos jogadores ativos da NBA com contrato vitalício com marcas de calçados. Curiosamente, Goodwin também foi o responsável pela negociação inicial de James e Durant com a Nike.